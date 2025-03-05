逾1395人！華爾街投行高盛傳裁員5% 鎖定副總裁層級職位

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 13:20

‌



知情人士透露，此次裁員比例將在 3% 至 5% 之間，與往年裁員規模大致相當。由於近年來高盛在整體招聘過程中增加了過多副總裁職位，公司打算通過裁員來優化人力結構。

‌



高盛發言人回應表示，此次裁員是公司正常年度人才管理流程的一部分，並拒絕進一步發表看法。

根據高盛最新年度財務報告，截至去年底，高盛全球員工總數為 4 萬 6500 人，比 2023 年底的 4 萬 5300 人略有增加，但仍低於 2022 年的 4 萬 8500 人。

高盛自 2023 年開始進行了多次裁員。根據高盛去年底全球員工總數 4.65 萬人計算，此次裁員意味將有超過 1395 人丟了飯碗。

去年 9 月，高盛曾進行類似審查，並在不久後宣佈小規模裁員。