逾1395人！華爾街投行高盛傳裁員5% 鎖定副總裁層級職位
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 13:20
最新消息指出，知名投行高盛 (GS-US) 正準備進行一年一度的裁員計畫，並將這一常規調整提前至今年春季進行，往年通常在下半年進行，而本次裁員重點是副總裁職位。
知情人士透露，此次裁員比例將在 3% 至 5% 之間，與往年裁員規模大致相當。由於近年來高盛在整體招聘過程中增加了過多副總裁職位，公司打算通過裁員來優化人力結構。
高盛發言人回應表示，此次裁員是公司正常年度人才管理流程的一部分，並拒絕進一步發表看法。
根據高盛最新年度財務報告，截至去年底，高盛全球員工總數為 4 萬 6500 人，比 2023 年底的 4 萬 5300 人略有增加，但仍低於 2022 年的 4 萬 8500 人。
高盛自 2023 年開始進行了多次裁員。根據高盛去年底全球員工總數 4.65 萬人計算，此次裁員意味將有超過 1395 人丟了飯碗。
去年 9 月，高盛曾進行類似審查，並在不久後宣佈小規模裁員。
年度裁員計畫符合高盛的一貫策略，即控制成本併為新人才騰出空間。 高盛通常每年都會進行裁員，但在新冠疫情期間曾短暫暫停這一年度調整。 今年春季的裁員預計將説明公司優化人力資源結構，以適應未來的市場環境。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP