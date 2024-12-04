鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至2.76元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.76元，其中最高估值2.78元，最低估值2.53元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.78(2.65)
|2.98
|3.42
|3.65
|最低值
|2.53(2.53)
|2.54
|3.01
|3.65
|平均值
|2.71(2.61)
|2.87
|3.19
|3.65
|中位數
|2.76(2.61)
|2.88
|3.16
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.97億
|28.62億
|31.82億
|33.81億
|最低值
|25.60億
|27.28億
|29.27億
|33.81億
|平均值
|25.84億
|27.87億
|30.42億
|33.81億
|中位數
|25.96億
|27.80億
|30.35億
|33.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.78
|-2.09
|-5.73
|-5.16
|-2.17
|營業收入
|5.86億
|8.35億
|13.00億
|18.58億
|22.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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