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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至2.76元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.76元，其中最高估值2.78元，最低估值2.53元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.78(2.65)2.983.423.65
最低值2.53(2.53)2.543.013.65
平均值2.71(2.61)2.873.193.65
中位數2.76(2.61)2.883.163.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.97億28.62億31.82億33.81億
最低值25.60億27.28億29.27億33.81億
平均值25.84億27.87億30.42億33.81億
中位數25.96億27.80億30.35億33.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.78-2.09-5.73-5.16-2.17
營業收入5.86億8.35億13.00億18.58億22.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOKTA

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