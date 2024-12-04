鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司OKTA-US的目標價調升至100元，幅度約8.7%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Okta公司(OKTA-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至100元，調升幅度8.7%。其中最高估值140元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有43位分析師給予Okta公司評價：積極樂觀18位、保持中立24位、保守悲觀1位。
Okta公司今(4日)收盤價為81.71元。近5日股價上漲8.7%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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