鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.71元，其中最高估值1元，最低估值0.66元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1(1)
|1.59
|1.15
|1.55
|最低值
|0.66(0.61)
|0.77
|1.09
|1.55
|平均值
|0.75(0.8)
|0.96
|1.12
|1.55
|中位數
|0.71(0.81)
|0.92
|1.13
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.76億
|12.11億
|14.22億
|16.54億
|最低值
|9.31億
|11.09億
|13.77億
|16.54億
|平均值
|9.43億
|11.56億
|14.01億
|16.54億
|中位數
|9.39億
|11.52億
|14.03億
|16.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.34
|-1.06
|-1.16
|-2.75
|營業收入
|1.52億
|2.53億
|4.24億
|5.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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