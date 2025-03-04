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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.71元，其中最高估值1元，最低估值0.66元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1(1)1.591.151.55
最低值0.66(0.61)0.771.091.55
平均值0.75(0.8)0.961.121.55
中位數0.71(0.81)0.921.131.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.76億12.11億14.22億16.54億
最低值9.31億11.09億13.77億16.54億
平均值9.43億11.56億14.01億16.54億
中位數9.39億11.52億14.03億16.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.34-1.06-1.16-2.75
營業收入1.52億2.53億4.24億5.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGTLB

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