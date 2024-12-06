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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.63元，其中最高估值0.67元，最低估值0.45元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.67(0.5)1.031.311.08
最低值0.45(0.45)0.540.721.08
平均值0.58(0.47)0.730.981.08
中位數0.63(0.47)0.720.971.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.57億9.71億12.18億13.60億
最低值7.43億8.96億10.60億13.60億
平均值7.50億9.34億11.42億13.60億
中位數7.53億9.32億11.42億13.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.91-1.34-1.06-1.16-2.75
營業收入8,123萬1.52億2.53億4.24億5.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGTLB

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