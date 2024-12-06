鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.63元，其中最高估值0.67元，最低估值0.45元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.67(0.5)
|1.03
|1.31
|1.08
|最低值
|0.45(0.45)
|0.54
|0.72
|1.08
|平均值
|0.58(0.47)
|0.73
|0.98
|1.08
|中位數
|0.63(0.47)
|0.72
|0.97
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.57億
|9.71億
|12.18億
|13.60億
|最低值
|7.43億
|8.96億
|10.60億
|13.60億
|平均值
|7.50億
|9.34億
|11.42億
|13.60億
|中位數
|7.53億
|9.32億
|11.42億
|13.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|-1.34
|-1.06
|-1.16
|-2.75
|營業收入
|8,123萬
|1.52億
|2.53億
|4.24億
|5.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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