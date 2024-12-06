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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class AGTLB-US的目標價調升至78元，幅度約11.43%

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至78元，調升幅度11.43%。其中最高估值90元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Gitlab Inc - Class A評價：積極樂觀25位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Gitlab Inc - Class A今(6日)收盤價為66.04元。近5日股價上漲11.43%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GTLB市場預估目標價

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Gitlab Inc - Class A66.04-0.78%

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