摩根大通：美股科技股輪動趨勢持續 經濟逆風不容忽視

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-04 14:10

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摩根大通 (JPMorgan) 分析師指出，市場正在經歷一波從美國大型科技股和「七巨頭」(Magnificent 7) 股票，向其他類股輪動的趨勢，且這種趨勢預計將會持續。

他們認為，隨著市場狀況的演變，資金從成長型股票流出的情況將會持續。事實上，摩根大通早在去年夏天就已結束了長達兩年對成長型股票的「增持」部位。

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分析師們強調，一些經濟指標正在轉弱，例如消費者信心、零售銷售、服務業採購經理人指數 (PMI) 等。此外，美國周期性類股相對於防禦型類股的表現，以及債券殖利率的下降，都顯示出經濟正在降溫。

摩根大通警告，市場可能低估了「經濟活動普遍放緩」的風險。更激進的貿易、移民和財政緊縮政策，可能會帶來進一步的不確定性，進而對經濟造成下行風險。

美股估值過高也是摩根大通擔憂的因素之一。目前，美國遠期本益比 (forward P/E) 為 22 倍，無論是絕對值還是相對於實質殖利率 (real yields) 來看，都顯得過於昂貴。此外，家庭持有的股票占總資產的比例處於歷史新高，顯示市場的倉位可能過於集中。

儘管對美國科技股持謹慎態度，摩根大通認為中國科技股仍然具有吸引力。不過，國際和新興市場的交易通常需要經濟重回擴張，才能實現持續的優異表現，而非停滯性通膨 (stagflation)。

同時，歐元區的估值折價 (valuation discount) 已趨於正常化，因此可能需要經濟活動出現意外的利多，才能維持漲勢。