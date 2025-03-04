「 川普雖遭冷嘲熱諷仍表現友善」！范斯再嗆澤倫斯基：要安全保障就給美經濟利益

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-04 13:30

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美國副總統范斯周一 (3 日) 表示，烏克蘭要安全保障就給美國經濟利益，並指在跟烏國總統澤倫斯基會晤前半小時，美國總統川普雖遭到「冷嘲熱諷」，仍努力保持友善和禮貌。

范斯在福斯新聞周一播出的專訪中說：「如果你想要真正的安全保障，如果你想要真正確保俄羅斯總統普丁不會再次入侵烏克蘭，最好的安全保障就是讓美國人對烏克蘭的未來有經濟利益，這比從某個 30 或 40 年從未打過仗的國家派遣 2 萬軍力要安全得多。」

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范斯還說：「川普總統明確且一貫地表示，只要澤倫斯基願意認真談和平，大門就敞開。你不能走進橢圓形辦公室或任何其他地方，甚至拒絕討論和平協議的細節。」

他並指出，歐洲必須對俄烏衝突持現實態度，歐洲必須告訴澤倫斯基戰爭不能永遠持續下去。若澤倫斯基想要安全保障，最好的辦法就是在烏克蘭的未來中給美國帶來經濟利益。

當提到上周五 (2 月 28 日) 川普在白宮與澤倫斯基會談破裂且礦產協議未簽成一事時，范斯說：「在最初的 25 到 30 分鐘，川普總統試圖對澤倫斯基表現得友好和善，即便澤倫斯基對他有些冷嘲熱諷，即使澤倫斯基說了一些我認為不真實的話，川普總統依然試圖保持外交風度。」

范斯也透露，自上周五談判失敗後，烏克蘭代表團至少一次嘗試繼續與川普進行談判，但由於澤倫斯基不願談和平且表現得「缺乏尊重」而遭到拒絕。

對於澤倫斯基周日 (2 日) 告訴《美聯社》說：「與俄羅斯的戰爭距離結束仍非常遙遠」，美國總統川普在 Truth Social 上憤怒發文警告澤倫斯基耐心已消耗殆盡，直言「美國不會再忍了」。