糖果熱銷成業務主力 雀巢全資控股徐福記

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-04 11:20

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全球食品廠龍頭雀巢 (Nestle）3 日宣布，已與中國糖果大廠徐福記的徐氏家族達成協議，收購徐福記剩餘 40% 股份，代表著雀巢已全資控股徐福記。

早在 2011 年，雀巢以 17 億美元收購了徐福記 60% 的股權，成為其控股股東。

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雀巢表示，透過這次交易，徐福記將會更廣泛、更便捷地獲取雀巢的全球品牌和產品資源，以實現其成長目標。同時，雀巢也可透過徐福記既有優勢，特別是其強大的分銷網絡，來發展中國的零食和糖果業務。

徐福記在中國糖果市場早處領先地位。根據尼爾森零售研究數據顯示，2024 年在中國大賣場超市管道中，徐福記散裝糖、散裝巧克力、散裝糕點三大品項位居市場第一，散裝果凍位居第二。

雀巢 2024 年在大中華區銷售額為 50 億瑞士法郎（約人民幣 403 億元），年增 2.1％，其中糖果業務功不可沒，銷售占比為 16.1%。

2010 年，徐福記營收為人民幣 43.1 億元，淨利 6.02 億元，當時整體估值 28.7 億美元。2011 年與雀巢交易完成後，時任董事長徐乘繼續引領合資公司發展，但近年來的兩任總裁劉興罡、蘇強並非來自徐家。