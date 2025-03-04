市場不確定因素再起！長債今年起轉為淨流入 短債波動低市場鍾愛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-04 10:15

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美國總統川普啟動關稅戰，市場擔憂通膨捲土重來，導致美股出現回檔；資本市場不確定性增加，也加速資金湧入避險資產。中國信託投信表示，美國經濟雖出現雜音，但大型企業財務體質仍強健，長天期投資等級債受惠信用風險下降，可望成為資金避風港；此外，具波動低優勢的短債，被視為短期抵禦市場震盪的利器，因此近期亦持續吸引避險資金流入。

中信優息投資級債 (00948B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW)、中信 ESG 投資級債 (00883B-TW) 公告第一階段分配評價結果，除息交易日為 3 月 18 日，收益分配發放日為 4 月 15 日。中國信託投信建議，投資人可持續透過優質的長短債、以股債混搭的槓鈴策略，因應市場風險。

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00948B 經理人呂紹儀指出，美國聯準會主席鮑爾雖表態不急於降息，但美國以外的國家卻已感受到經濟疲軟帶來的壓力。澳洲央行日前宣布降息，是 4 年來首次，而紐西蘭也跟進；南韓即將召開今年第二場利率決策會議，專家普遍認為，面對國內景氣烏雲籠罩，伴隨美國關稅威脅，南韓央行出手降息的機率頗高，凸顯目前全球經濟處於美國獨強的態勢。

然而，美國經濟轉向疲軟的可能性增加，估值已高的美股率先反應，而資金也湧入具避險性質的債券市場。呂紹儀說，美國消費者信心指數創 15 個月來新低，加上美國零售龍頭 Walmart 對未來零售市場展望低於市場預期，兩者皆突顯消費者對未來通膨的擔憂，債市受此情緒牽引持續震盪，財務體質強健的長天期投資等級債，以及波動較低的短債，預計將持續受市場鍾愛。

00773B 經理人張瓈尹表示，近期美股因多項經濟數據不如預期的利空承壓，資金確實有轉向避險性資產的態勢，10 年期公債殖利率下降至 4.2% 附近，是近 3 個月以來的低點。進觀察川普關稅政策對產業的影響，以直接受衝擊的汽車業來看，汽車相關股票自關稅戰爆發以來下跌約 7%，但汽車業相關債券卻小幅上漲，反映出企業財務體質仍強健，對關稅議題敏感度較低。