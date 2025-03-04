中國政協首場記者會 這些話題受關注

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 07:30

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中國全國政協十四屆三次會議首場記者會周一（3 日）登場，大會新聞發言人劉結一就經濟形勢、「新質生產力」、深化改革、中國式現代化、粵港澳大灣區建設、綠色低碳等問題回答記者提問。

針對中國經濟形勢，據《中國金融》雜誌報導，劉結一表示，2024 年，中國經濟穩中有進，高品質發展扎實推進。全年國內生產毛額（GDP）超過人民幣 134 兆元，增速達到 5%，在世界主要經濟體中名列前茅。

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提及「新質生產力」，劉結一指出，發展「新質生產力」，是推進高品質發展的內在要求和重要著力點。2024 年，中國科技創新和產業創新加深融合，現代化產業體系加快建設，「新質生產力」收效顯著，經濟發展向「新」而行、以「質」致遠。

在全面深化改革、推進中國式現代化方面，劉結一表示，全國政協主席會議成員牽頭組建跨專門委員會、跨界別的力量，針對深層次問題展開專題研究，通過政協提案、訊息、綜合報告等方式發揮推動進一步全面深化改革、推進中國式現代化的實效。

論及粵港澳大灣區建設，劉結一指出，全國政協 230 多位港澳委員，為國家經濟社會發展和香港、澳門長期繁榮穩定積極發揮作用。全國政協圍繞港澳融入國家發展大局，推動「一國兩制」行穩致遠。