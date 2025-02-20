鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為60.78元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 04:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.61元，最低估值0.2元，預估目標價為60.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.61(0.61)
|1.75
|1.95
|2.17
|最低值
|0.2(0.2)
|0.78
|1.07
|1.45
|平均值
|0.43(0.43)
|1.12
|1.44
|1.7
|中位數
|0.43(0.42)
|1.12
|1.29
|1.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.87億
|25.98億
|29.75億
|24.44億
|最低值
|20.60億
|21.88億
|22.53億
|23.34億
|平均值
|21.24億
|23.51億
|24.76億
|23.85億
|中位數
|21.25億
|22.96億
|23.64億
|23.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|營業收入
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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