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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為60.78元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 04:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.61元，最低估值0.2元，預估目標價為60.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.61(0.61)1.751.952.17
最低值0.2(0.2)0.781.071.45
平均值0.43(0.43)1.121.441.7
中位數0.43(0.42)1.121.291.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.87億25.98億29.75億24.44億
最低值20.60億21.88億22.53億23.34億
平均值21.24億23.51億24.76億23.85億
中位數21.25億22.96億23.64億23.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.10-0.210.170.62
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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