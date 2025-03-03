search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至0.93元，預估目標價為87.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.93元，其中最高估值1.25元，最低估值0.83元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)1.922.672.09
最低值0.83(0.83)1.21.532.09
平均值0.96(0.97)1.542.052.09
中位數0.93(0.94)1.52.072.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.05億36.15億38.94億39.18億
最低值29.91億32.74億35.77億39.18億
平均值30.10億33.80億37.47億39.18億
中位數30.00億33.60億37.69億39.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.590.740.930.920.34
營業收入16.59億19.44億21.82億24.55億27.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

相關行情

台股首頁我要存股
科斯塔集團76.252.54%

延伸閱讀


Empty