鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至0.93元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.93元，其中最高估值1.25元，最低估值0.83元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.92
|2.67
|2.09
|最低值
|0.83(0.83)
|1.2
|1.53
|2.09
|平均值
|0.96(0.97)
|1.54
|2.05
|2.09
|中位數
|0.93(0.94)
|1.5
|2.07
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.05億
|36.15億
|38.94億
|39.18億
|最低值
|29.91億
|32.74億
|35.77億
|39.18億
|平均值
|30.10億
|33.80億
|37.47億
|39.18億
|中位數
|30.00億
|33.60億
|37.69億
|39.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|0.74
|0.93
|0.92
|0.34
|營業收入
|16.59億
|19.44億
|21.82億
|24.55億
|27.36億
詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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