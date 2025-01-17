鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至77元，幅度約3.75%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)提出目標價估值：中位數由80元下修至77元，調降幅度3.75%。其中最高估值90元，最低估值61元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Lineage, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Lineage, Inc.今(17日)收盤價為57.41元。近5日股價下跌3.75%，標普指數上漲0.32%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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