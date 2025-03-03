〈日股收盤〉低接買盤湧入 日經指數回血強彈逾600點

‌



受到美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基上週五「吵架」影響，最終未簽署美烏礦產合作協議，日本重工股應聲大漲，三菱重工及 IHI 分別飆升 6.74% 及 7.75%，川崎重工上漲 4.59%。

今年迄今，日本基準股指波動巨大，因投資人正在評估川普的關稅威脅所帶來的影響。大和證券首席股票策略師 Yugo Tsuboi 表示，「日本企業對今年的展望最初可能較為保守，但一旦對川普的關稅計畫有更明確的認識，其前景可能會變得更加樂觀。」他預測日經指數將在 6 月底達到 43,000 點。