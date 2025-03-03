〈日股收盤〉低接買盤湧入 日經指數回血強彈逾600點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-03 15:30
日本股市周一 (3 日) 開高走高，上週五日股暴跌逾千點，吸引低接買盤湧入，日經 225 指數(NKY) 終場強彈 629.97 點或 1.7%，報 37,754.48 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 43.32 點或 1.62%，報 2,725.42 點。
半導體類股跟隨美股道指反彈，DISCO 上漲 2.1%，東京威力科創上漲 1.02%，愛德萬測試小漲 0.062%。
受到美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基上週五「吵架」影響，最終未簽署美烏礦產合作協議，日本重工股應聲大漲，三菱重工及 IHI 分別飆升 6.74% 及 7.75%，川崎重工上漲 4.59%。
日本 30 年公債殖利率觸及 17 年來最高，帶動金融股表現強勢，瑞穗金融上漲 1.63%，三菱日聯金融上漲 2.39%，三井住友金融上漲 1.58%。
今年迄今，日本基準股指波動巨大，因投資人正在評估川普的關稅威脅所帶來的影響。大和證券首席股票策略師 Yugo Tsuboi 表示，「日本企業對今年的展望最初可能較為保守，但一旦對川普的關稅計畫有更明確的認識，其前景可能會變得更加樂觀。」他預測日經指數將在 6 月底達到 43,000 點。
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