巴菲特預計22日發股東信 日股盼能注入強心針

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-21 09:21

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日本股市的投資人正密切關注巴菲特 22 日將發布的年度致股東信，期望能為近來陷入低迷的股市與大型商社注入上漲動能。

巴菲特對金融市場有巨大影響力，他曾在股東信信中支持伊藤忠商事和丸紅等大商社，掀起投資熱潮，如果這次也發表有利評論，勢必將拉抬它們的股價。

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自川普降低油價的施壓之下，能源成本下跌，對這些貿易公司構成拖累。東證批發貿易指數自美國大選以來下跌約 12%，跑輸大盤指數。

三菱日聯摩根士丹利證券公司的資深投資策略師 Kohei Onishi 表示，巴菲特過去的持股成為外資流入的催化劑，他的「任何評論對日股的整體影響都會相當可觀」。

去年，巴菲特稱讚其持股的五大商社採取的股東友好政策「遠優於」美國公司，推動三井物產和三菱商事的股價創下新高紀錄。這類公司被認為是日本獨有的企業，經營模式多元，涵蓋能源、零售等多個領域。

巴菲特的持股最早於 2020 年公開，引發全球投資人對日本價值型股票的關注。外資的大量買入，曾推動日經 225 指數 (NKY) 在去年此時創下歷史新高。

不過，Bito Financial Service 總裁兼執行長、波克夏股東大會的常客 Mineo Bito 認為，巴菲特今年在信中提及日本股票的機率不大。他認為，由於巴菲特今年的持股未發生變化，因此不太可能進一步給予推薦，「巴菲特的投資影響力已經有所減弱，」

根據財務披露，波克夏平均持有伊藤忠、住友商事、三菱商事、丸紅及三井物產 8.1% 的股份。

此外，波克夏去年 10 月發行了自 2019 年以來最大規模的日圓債券，這讓投資人保持高度關注，以觀察巴菲特是否有意擴大在日本的投資。