揭開電動車投資價值，生活財富雙豐收！

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 09:00

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在全球能源轉型和科技進步的推動下，新能源車正逐漸成為市場的主流選擇。購車時的每一個決策環節都會影響車主的駕駛體驗和資產價值，尤其是在考量長期持有成本和投資回報時更是如此。選擇新能源車的核心在於長期的財務規劃以及日常用車習慣的考量。市場上新能源車型繁多，找到一款適合自己或家人需求的車型，才能在享受駕駛樂趣的同時，確保財務的穩健。

純電動車與不用充電的電動車 投資價值大不同

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在當今快速變遷的汽車市場中，純電動車和不需充電的電動車之間的投資價值有著些微差異。NISSAN 的 ARIYA 純電動車以其零排放和低運行成本著稱，為那些能在家中或公司安裝充電樁的消費者提供了 100% 純電駕馭的體驗。這不僅帶來長期的節能收益，還提升了生活品質和環保形象。

另一方面，NISSAN 的 e-POWER 技術則提供了一種不需充電的電動車選擇，對於重視時間成本的投資者而言，是一個理想的選擇。充電時間即是隱形成本，長期累積下來影響生活效率與財務價值。不需充電的電動車同樣擁有 100% 純電駕馭體驗，同時有效解決了里程焦慮的問題。

NISSAN 的新能源車系列以其 100% 純電驅動技術，為消費者提供了多元化的選擇，使他們能在駕馭體驗和財務收益之間找到最佳平衡。無論是選擇純電動車還是 e-POWER 技術的不需充電電動車，消費者都能在生活和財務規劃上實現雙贏。

純電動車的投資價值

對於追求科技感和長期財務收益的投資者而言，純電動車無疑是一個值得考慮的選擇。ARIYA 這款車型搭載了高效能電池，提供了卓越的續航能力。根據 WLTP 測試標準，ARIYA 最高續航力可達 548 公里，無論是日常通勤還是長途駕駛都能輕鬆應對。

ARIYA 作為 NIM 全新電動車的旗艦代表，外型充滿科技感，並擁有「210 億公里電池 0 重大安全事故」的優良品質，確保了行車的安全性。其純電動馬達運行時噪音較低，配合高剛性車體和雙層隔音玻璃，為駕駛者營造出一個寧靜的車內環境。此外，e-Pedal 技術將油門與煞車功能整合在一個踏板上，簡化了駕

駛操作，提升了能量回收的效率，進一步延長了續航里程。

在經濟層面，純電動車的能源成本相對較低，維護成本也更具優勢。ARIYA 的設計允許單一模組的更換，簡化了維修過程。再加上政府對電動車提供的各類補助和稅務優惠，從長期來看，車主可以節省大量的保養支出，從而進一步提升財務優勢。

不用充電的電動車，節省時間與成本

對於時間寶貴的投資者而言，NISSAN 的 KICKS e-POWER 和 X-TRAIL e-POWER 是財務效率的最佳選擇。這兩款車型搭載了 NISSAN 獨家的 e-POWER 技術，提供了一種無需充電的電動車解決方案，徹底解決了充電時間的問題。

KICKS e-POWER 以其輕巧靈活的車身設計，成為都市通勤的理想選擇。其每公升可行駛 22 公里的優異油耗表現，不僅節能環保，還能在長期使用中大幅降低能源支出，為財務規劃提供更多彈性。此外，車室寧靜且扭力強勁，讓駕駛者享受零里程焦慮的 100% 電動車駕駛體驗。



而 X-TRAIL e-POWER 則針對戶外活動和家庭用車需求進行設計，配備了三大先進技術：除了 e-POWER，還有 e-4ORCE 電子四驅穩定系統和 ProPILOT 智行安全系統，這些技術共同提升了動力與穩定性，使其能夠輕鬆應對各種地形和路況且同樣擁有 e-Pedal 技術。不論是在城市中穿梭還是進行家庭旅行，X-TRAIL e-POWER 都能提供無憂的駕駛體驗。

這兩款車型不僅提升了駕駛效率，還節省了充電時間和能源成本，提供 100% 純電駕馭感受，消除了里程焦慮，使投資更加靈活。

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選擇新能源車不僅是駕駛體驗的升級，更是理財規劃的延伸。NISSAN 以其創新的技術和多元的產品線，讓每位消費者都能找到最適合自己的 100% 純電驅動車款。無論您是追求環保與未來感的 ARIYA，還是注重便利性與經濟效益的 KICKS e-POWER 和 X-TRAIL e-POWER，NISSAN 都能提供最佳方案。