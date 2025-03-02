〈觀察〉美國政府對台前後兩策略 半導體業界怎麼看？

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-02 11:30

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美國政府在拜登時期、川普時期分別針對台灣半導體產業採取兩措施，前者在臨去秋波時祭出新一輪出口限制命令與 BIS 白名單，後者則揚言將對台半導體加徵關稅，針對兩大措施，業界認為，BIS 白名單屬於拜登時期產物，川普政府是否「拜規川隨」有待觀察，但加徵關稅機率卻是相當高，但要怎麼課、課多少、如何因應仍須從長計議，更重要的是政府在中間扮演何種角色。

拜登政府在卸任前夕，透過商務部工業安全局 (BIS) 宣布，晶圓廠若出口 14 奈米以下或封裝後電晶體數量超過上限的晶片給予中國客戶，必須先申請美國政府許可，並同步公布核可的白名單，包含上游及下游，主旨就是要進一步加強管制，避免廈門算能事件再度發生。

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此舉除引發中國 IC 設計業者供應鏈大亂，也被業界認為將有利在白名單上的台灣封測廠，業界從兩角度分析，一是若川普延續拜登政策，確實有利在白名單上的業者，但同時也要承受來自美國政府的壓力，對來自中國的接單須更謹慎，必須投入更多資源在審查上，深怕一不小心丟失白名單的頭銜。

第二則是拜登的 BIS 白名單政策的期限到明年 4 月 13 日，業界認為，川普正啟動調查，預期今年 4 月底就可以知道該措施執行的延續性，不過由於川普與拜登不睦是人盡皆知，延續機率相對較小，但是否再推出「川普版」的新限制政策，則有待觀察，若是限制出口措施再度更動，恐再度引起供應鏈混亂。

至於關稅，川普多次表明台灣搶走美國的晶片生意，更已宣布啟動對等關稅的調查，依據行政院最新資料顯示，2024 年美國對台灣貨品貿易逆差為 739.2 億美元，是美國第 6 大逆差國，與 2023 年相比大增 54.6%，是美國貿易逆差的前段班，也因此讓台灣半導體業界繃緊神經。

業界認為，從川普上任至今來看，對台半導體加徵關稅的機率是相當高，但應不會全面課徵，主要是因台灣直接出口至美國的晶片比例相對低，再者是美國記憶體大廠美光最大的生產製造基地就在台灣，如果全面實施課稅，不免有拿石頭砸自己腳的疑慮。

此外，川普喊話加徵關稅，也是有意要藉此當作談判籌碼，以挾持台積電加碼投資美國，除擴大規模也要求最先進技術如 A16 製程前進美國，以符合美國再次偉大的利益，但也將對台積電產生影響，未來如何評估投資恐是接下來面臨最大的課題。