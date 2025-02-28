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鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業GTLS-US的目標價調升至222.5元，幅度約3.49%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)提出目標價估值：中位數由215元上修至222.5元，調升幅度3.49%。其中最高估值275元，最低估值170元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予查爾特工業評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。

查爾特工業今(28日)收盤價為182.25元。近5日股價下跌3.49%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GTLS市場預估目標價

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