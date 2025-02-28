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鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站(EBAY-US)EPS預估上修至5.32元，預估目標價為66.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.24元上修至5.32元，其中最高估值5.49元，最低估值5.12元，預估目標價為66.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.49(5.4)6.446.857.44
最低值5.12(4.93)5.065.665.92
平均值5.3(5.23)5.736.266.62
中位數5.32(5.24)5.786.396.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值107.00億113.22億116.75億119.55億
最低值102.99億104.85億106.13億111.97億
平均值105.17億109.00億112.86億115.90億
中位數105.12億108.95億112.84億116.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8920.54-2.275.193.94
營業收入102.56億104.85億96.55億100.56億102.83億

詳細資訊請看美股內頁：
電子灣拍賣網站(EBAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEBAY

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