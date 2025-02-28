鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站(EBAY-US)EPS預估上修至5.32元，預估目標價為66.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.24元上修至5.32元，其中最高估值5.49元，最低估值5.12元，預估目標價為66.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.49(5.4)
|6.44
|6.85
|7.44
|最低值
|5.12(4.93)
|5.06
|5.66
|5.92
|平均值
|5.3(5.23)
|5.73
|6.26
|6.62
|中位數
|5.32(5.24)
|5.78
|6.39
|6.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|107.00億
|113.22億
|116.75億
|119.55億
|最低值
|102.99億
|104.85億
|106.13億
|111.97億
|平均值
|105.17億
|109.00億
|112.86億
|115.90億
|中位數
|105.12億
|108.95億
|112.84億
|116.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.89
|20.54
|-2.27
|5.19
|3.94
|營業收入
|102.56億
|104.85億
|96.55億
|100.56億
|102.83億
詳細資訊請看美股內頁：
電子灣拍賣網站(EBAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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