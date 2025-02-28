search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站EBAY-US的目標價調升至67元，幅度約3.88%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 02:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)提出目標價估值：中位數由64.5元上修至67元，調升幅度3.88%。其中最高估值80元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予電子灣拍賣網站評價：積極樂觀10位、保持中立16位、保守悲觀3位。

電子灣拍賣網站今(28日)收盤價為65.61元。近5日股價上漲3.88%，標普指數下跌3.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EBAY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
電子灣拍賣網站65.36-5.47%

延伸閱讀


Empty