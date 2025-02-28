鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站EBAY-US的目標價調升至67元，幅度約3.88%
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 02:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)提出目標價估值：中位數由64.5元上修至67元，調升幅度3.88%。其中最高估值80元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予電子灣拍賣網站評價：積極樂觀10位、保持中立16位、保守悲觀3位。
電子灣拍賣網站今(28日)收盤價為65.61元。近5日股價上漲3.88%，標普指數下跌3.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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