鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teleflex Incorporated(TFX-US)EPS預估下修至14.17元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Teleflex Incorporated(TFX-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元下修至14.17元，其中最高估值15.25元，最低估值14.02元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.25(15.56)
|16.9
|18.29
|20.29
|最低值
|14.02(15)
|14.81
|16.22
|17.62
|平均值
|14.48(15.17)
|15.73
|16.91
|18.98
|中位數
|14.17(15.14)
|15.55
|16.63
|19.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.35億
|35.64億
|37.47億
|37.99億
|最低值
|30.34億
|31.40億
|32.47億
|34.26億
|平均值
|31.19億
|32.57億
|34.43億
|36.37億
|中位數
|30.73億
|31.76億
|33.87億
|36.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.09
|10.23
|7.68
|7.53
|營業收入
|25.37億
|28.10億
|27.91億
|29.74億
詳細資訊請看美股內頁：
Teleflex Incorporated(TFX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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