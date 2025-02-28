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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teleflex Incorporated(TFX-US)EPS預估下修至14.17元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Teleflex Incorporated(TFX-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元下修至14.17元，其中最高估值15.25元，最低估值14.02元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.25(15.56)16.918.2920.29
最低值14.02(15)14.8116.2217.62
平均值14.48(15.17)15.7316.9118.98
中位數14.17(15.14)15.5516.6319.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.35億35.64億37.47億37.99億
最低值30.34億31.40億32.47億34.26億
平均值31.19億32.57億34.43億36.37億
中位數30.73億31.76億33.87億36.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS7.0910.237.687.53
營業收入25.37億28.10億27.91億29.74億

詳細資訊請看美股內頁：
Teleflex Incorporated(TFX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFX

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