鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teleflex IncorporatedTFX-US的目標價調降至160元，幅度約31.18%
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Teleflex Incorporated(TFX-US)提出目標價估值：中位數由232.5元下修至160元，調降幅度31.18%。其中最高估值235元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Teleflex Incorporated評價：積極樂觀1位、保持中立12位、保守悲觀0位。
Teleflex Incorporated今(28日)收盤價為139.11元。近5日股價上漲31.18%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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