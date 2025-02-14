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鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業GTLS-US的目標價調升至215元，幅度約4.88%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)提出目標價估值：中位數由205元上修至215元，調升幅度4.88%。其中最高估值275元，最低估值145元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予查爾特工業評價：積極樂觀16位、保持中立6位、保守悲觀0位。

查爾特工業今(14日)收盤價為193.8元。近5日股價下跌4.88%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GTLS市場預估目標價

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查爾特工業193.80.65%

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