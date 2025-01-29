鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADRFMS-US的目標價調升至23.67元，幅度約9.73%
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)提出目標價估值：中位數由21.57元上修至23.67元，調升幅度9.73%。其中最高估值28.92元，最低估值17元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Fresenius Medical Care AG - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立10位、保守悲觀6位。
Fresenius Medical Care AG - ADR今(29日)收盤價為24.66元。近5日股價上漲9.73%，標普指數上漲0.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用汽車(GM-US)EPS預估上修至11.11元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至33.49元，預估目標價為417.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為76.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.43元，預估目標價為74.00元
上一篇
下一篇