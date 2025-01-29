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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADRFMS-US的目標價調升至23.67元，幅度約9.73%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)提出目標價估值：中位數由21.57元上修至23.67元，調升幅度9.73%。其中最高估值28.92元，最低估值17元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Fresenius Medical Care AG - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立10位、保守悲觀6位。

Fresenius Medical Care AG - ADR今(29日)收盤價為24.66元。近5日股價上漲9.73%，標普指數上漲0.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FMS市場預估目標價

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