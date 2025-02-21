鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.84元，預估目標價為38.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.8元下修至-0.84元，其中最高估值-0.72元，最低估值-1.11元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.72(-0.01)
|-0.67
|-0.17
|-0.38
|最低值
|-1.11(-1.18)
|-1.02
|-0.96
|-0.42
|平均值
|-0.87(-0.78)
|-0.86
|-0.48
|-0.4
|中位數
|-0.84(-0.8)
|-0.88
|-0.4
|-0.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.99億
|63.14億
|65.24億
|67.47億
|最低值
|58.99億
|60.43億
|62.21億
|62.93億
|平均值
|60.02億
|61.89億
|64.18億
|65.20億
|中位數
|59.98億
|62.12億
|64.64億
|65.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.85
|20.27
|1.80
|0.12
|營業收入
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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