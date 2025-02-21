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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.84元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.8元下修至-0.84元，其中最高估值-0.72元，最低估值-1.11元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.72(-0.01)-0.67-0.17-0.38
最低值-1.11(-1.18)-1.02-0.96-0.42
平均值-0.87(-0.78)-0.86-0.48-0.4
中位數-0.84(-0.8)-0.88-0.4-0.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.99億63.14億65.24億67.47億
最低值58.99億60.43億62.21億62.93億
平均值60.02億61.89億64.18億65.20億
中位數59.98億62.12億64.64億65.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.8520.271.800.12
營業收入71.55億64.11億57.87億57.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

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