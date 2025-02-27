鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司NTNX-US的目標價調升至88元，幅度約6.02%
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)提出目標價估值：中位數由83元上修至88元，調升幅度6.02%。其中最高估值100元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Nutanix公司評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Nutanix公司今(27日)收盤價為69.35元。近5日股價下跌6.02%，標普指數下跌3.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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