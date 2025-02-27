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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN ABF.A-US的目標價調降至44元，幅度約3.3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)提出目標價估值：中位數由45.5元下修至44元，調降幅度3.3%。其中最高估值57.5元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予BROWN FORMAN A評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀4位。

BROWN FORMAN A今(27日)收盤價為33.08元。近5日股價上漲3.3%，標普指數下跌3.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BF.A市場預估目標價

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