鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN ABF.A-US的目標價調降至44元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)提出目標價估值：中位數由45.5元下修至44元，調降幅度3.3%。其中最高估值57.5元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予BROWN FORMAN A評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀4位。
BROWN FORMAN A今(27日)收盤價為33.08元。近5日股價上漲3.3%，標普指數下跌3.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為11.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽富時CRM-US的目標價調降至400元，幅度約3.15%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為11.00元
上一篇
下一篇