鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為83.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-28 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.45元，其中最高估值1.74元，最低估值1.31元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.74(1.78)
|2.09
|2.48
|最低值
|1.31(1.31)
|1.65
|1.99
|平均值
|1.49(1.46)
|1.86
|2.27
|中位數
|1.45(1.42)
|1.83
|2.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.00億
|31.11億
|32.86億
|最低值
|24.49億
|27.40億
|30.56億
|平均值
|24.57億
|28.49億
|31.83億
|中位數
|24.51億
|28.28億
|32.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.48
|-5.01
|-3.62
|-1.09
|-0.51
|營業收入
|13.08億
|13.94億
|15.81億
|18.63億
|21.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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