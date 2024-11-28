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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.45元，其中最高估值1.74元，最低估值1.31元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.74(1.78)2.092.48
最低值1.31(1.31)1.651.99
平均值1.49(1.46)1.862.27
中位數1.45(1.42)1.832.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.00億31.11億32.86億
最低值24.49億27.40億30.56億
平均值24.57億28.49億31.83億
中位數24.51億28.28億32.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.48-5.01-3.62-1.09-0.51
營業收入13.08億13.94億15.81億18.63億21.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTNX

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