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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.48元，其中最高估值1.74元，最低估值1.34元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.74(1.74)2.272.48
最低值1.34(1.34)1.651.99
平均值1.5(1.5)1.882.29
中位數1.48(1.45)1.852.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.00億31.11億32.98億
最低值24.49億27.40億30.56億
平均值24.58億28.71億31.99億
中位數24.52億28.47億32.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.48-5.01-3.62-1.09-0.51
營業收入13.08億13.94億15.81億18.63億21.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTNX

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