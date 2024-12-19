鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為83.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.48元，其中最高估值1.74元，最低估值1.34元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.74(1.74)
|2.27
|2.48
|最低值
|1.34(1.34)
|1.65
|1.99
|平均值
|1.5(1.5)
|1.88
|2.29
|中位數
|1.48(1.45)
|1.85
|2.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.00億
|31.11億
|32.98億
|最低值
|24.49億
|27.40億
|30.56億
|平均值
|24.58億
|28.71億
|31.99億
|中位數
|24.52億
|28.47億
|32.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.48
|-5.01
|-3.62
|-1.09
|-0.51
|營業收入
|13.08億
|13.94億
|15.81億
|18.63億
|21.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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