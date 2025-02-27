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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司FTI-US的目標價調升至37元，幅度約5.71%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至37元，調升幅度5.71%。其中最高估值42元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予TechnipFMC公司評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。

TechnipFMC公司今(27日)收盤價為27.89元。近5日股價下跌5.71%，標普指數下跌3.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FTI市場預估目標價

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