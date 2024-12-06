鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司FTI-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值40元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予TechnipFMC公司評價：積極樂觀19位、保持中立5位、保守悲觀0位。
TechnipFMC公司今(6日)收盤價為31.95元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲1.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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