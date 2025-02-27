〈仁寶法說〉2024全年三率三升EPS 2.3元 擬配發每股1.4元現金股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-27 17:12

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仁寶 (2324-TW) 今 (27) 日召開法說會並公布財報，2024 全年稅後純益 100.42 億元，年增超過 3 成，在獲利情況改善下，三率三升，每股純益 2.3 元。另外，董事會也通過盈餘分配案，決議配發每股現金股利 1.4 元，配發率達 61%。

仁寶 2024 全年營收 9102.53 億元，年減 4%；毛利率 4.98%，年增 0.48 個百分點；營益率 1.63%，年增 0.33 個百分點；淨利率 1.28%，年增 0.28 個百分點；稅後純益 100.42 億元，年增 31%，每股純益 2.3 元。

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仁寶 2024 年第四季營收 2291.55 億元，季減 6%，年減 5%；毛利率 5.04%，季增 0.03 個百分點，年增 0.4 個百分點；營益率 1.43%，季減 0.48 個百分點，年增 0.03 個百分點；淨利率 1.02%，季減 0.52 個百分點，年增 0.12 個百分點；稅後純益 19.36 億元，季減 42%，年增 8%，每股純益 0.44 元。

仁寶指出，雖然去年全年營收略減 4%，不過在獲利情況改善的驅動下，毛利率、營益率及淨利率年對年皆有所成長。

至於去年第四季受到季節性因素影響，加上策略業務調整，營收呈現季減，不過產品組合優化，帶動第四季毛利率達 5.04%。營益率則因第四季季節性營業費用較高，使得營益率季對季略減。