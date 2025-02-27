健鼎去年賺回逾1.5個股本創新高 擬配發股息10.3元也登高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-27 16:12
PCB 全製程廠健鼎 (3044-TW) 去年營運獲利及股利耀眼，雙創新高，2024 年健鼎稅後純益 83.83 億元，創新高，年增 38.29%，為 15.95 元，爲連續六年賺回超過一個股本，同時擬配發現金股利 10.3 元，也創歷史新高。
健鼎 2024 年第四季營收 170.45 億元，毛利率為 24.27%，季增 0.78 個百分點，年增 2.04 個百分點，稅後純益 22.29 億元，季減 4.41%，年增 22.48%，以期末股本 52.56 億元計，每股純益達 4.24 元。
健鼎 2024 年營收為 658.04 億元，創新高，毛利率 23.23%，年增 3.89%，稅後純益為 83.83 億元，年成長率 38.29%，以期末股本 52.56 億元計，每股純益為 15.95 元，創歷史新高，連續六年每股純益超過一個股本。
健鼎指出，2024 年第四季毛利率走高到 24.27%，主要受產品組合優化，Server 及 HDI 產品比例增加、折舊比例略減影響所致。
在 PCB 相關產業陸續公布 2024 年財報同時，健鼎 2024 年每股純益 15.95 元，僅次於 CCL 廠台光電 (2383-TW) 的 27.81 元，並可望居 PCB 全製程廠之冠。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年投產。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 健鼎11月營收近58億元創近歷年同期新高 前11月營收已超車去年全年
- 〈焦點股〉健鼎2024年全年EPS上看15元 買盤推漲站上所均線
- 健鼎重返成長 2024年營收658億元創新高年增11.79%
- 健鼎1月營收59.16億元創5個月來新高 Q1動能優於去年同期
上一篇
下一篇