鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.22元，預估目標價為295元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.45元下修至11.22元，其中最高估值12.27元，最低估值11.1元，預估目標價為295元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.27(12.27)
|12.27
|13.84
|15.58
|最低值
|11.1(11.15)
|11.24
|12.33
|15.58
|平均值
|11.41(11.49)
|11.86
|12.97
|15.58
|中位數
|11.22(11.45)
|11.76
|12.76
|15.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|339,033,600
|365,491,940
|395,881,450
|429,419,560
|最低值
|337,500,360
|350,844,830
|364,842,410
|429,419,560
|平均值
|338,207,290
|358,227,380
|380,638,470
|429,419,560
|中位數
|337,932,400
|358,075,670
|379,300,780
|429,419,560
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.1
|10.21
|8.93
|8.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|337,932,397
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.52元，預估目標價為301元
- 統一超去年大賺逾115億元 EPS 11.1元寫次高紀錄
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.34元，預估目標價為298.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)目標價調降至295元，幅度約3.91%
上一篇
下一篇