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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.22元，預估目標價為295元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.45元下修至11.22元，其中最高估值12.27元，最低估值11.1元，預估目標價為295元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值12.27(12.27)12.2713.8415.58
最低值11.1(11.15)11.2412.3315.58
平均值11.41(11.49)11.8612.9715.58
中位數11.22(11.45)11.7612.7615.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值339,033,600365,491,940395,881,450429,419,560
最低值337,500,360350,844,830364,842,410429,419,560
平均值338,207,290358,227,380380,638,470429,419,560
中位數337,932,400358,075,670379,300,780429,419,560

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.110.218.938.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		337,932,397317,041,854290,434,137262,735,464

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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