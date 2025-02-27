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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)目標價調降至295元，幅度約3.91%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對統一超(2912-TW)提出目標價估值：中位數由307元下修至295元，調降幅度3.91%。其中最高估值352元，最低估值238元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予統一超(2912-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀1位。

統一超(2912-TW)今(27日)收盤價為263元。近5日股價下跌0.19%，相關貿易百貨近5日上漲0.13%，集中市場加權指數下跌0.85%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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