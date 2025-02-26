〈光寶科法說〉總座邱森彬：BBU業務今年翻倍成長 樂觀看2025年發展

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-26 18:16

‌



電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理邱森彬表示，對 2025 年 AI 高階電源與系統整合市場的樂觀態度，尤其看好電池備用系統（BBU）業務，BBU 在 AI 相關營收中占比將從目前的 20-30% 提升至 2026 年的 50%。

邱森彬表示，2025 的第一季，核心事業如雲端運算電源、高階光耦、低軌衛星等產品，目前觸發動能都持續增強，第一季應該有望優於去年表現，而其他事業其他事業目前也都很穩定地增長，同時持續優化獲利結構與營運體質，預期今年 AI 相關營收預計將達整體營收的 14-15%，遠高於去年的 7-8%。

‌



由於輝達 GB300 下半年量產，BBU 系統將成標配，邱森彬透露，光寶科 BBU 產品目前已進入生產準備階段，已經在中國、美國、高雄三地進行擴產，預計今年第二季生產設備將就緒，第三季開始進入小批量試產。在電源產品方面，光寶科正從主流的 33kW 產品向 72kW 發展，未來甚至可能推出 110kW 高功率產品。

邱森彬進一步解釋，電源產品正朝更高功率方向發展，從目前主流的 33kW 走向 72kW，甚至未來會朝 110kW 發展，而功率提升也會帶來產品競爭力與利潤率的同步提高，為滿足 AI 伺服器高功率需求，光寶科將針對不同規格標準開發產品，已經有客戶 Design in（設計導入），預計於第三季出貨。

啟動多元化生產基地 今年底中國生產占比從 8 成降至 6 成

為應對全球貿易環境變化，光寶科已啟動多元化生產基地策略，目前光寶科約 7-8 成營收來自美國市場，短期內仍將以台灣為主要生產基地，也正逐漸降低中國區域生產占比，預計在今年底從 8 成降至 6 成。