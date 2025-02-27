IG擬推Reels獨立app 趁TikTokf前景未朗 搶下短片用戶群

鉅亨網編譯許家華 2025-02-27 08:24

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根據《Information》報導，Instagram 執行長 Adam Mosseri 本周向員工表示，公司正考慮推出一款獨立的短片應用程式 (app)，專門播放其短片功能 Reels，趁著 TikTok 在美國前景未朗之際，以類似的滾動短片體驗取而代之。

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早在 1 月，Meta 已宣布推出一款新的影片編輯 app「Edits」，似乎意在爭奪 CapCut 的用戶群。影片編輯 app「CapCut」隸屬 TikTok 母公司字節跳動（ByteDance）。

值得注意的是，Meta 曾於 2018 年推出一款名為 Lasso 的獨立影片分享 app，當時目標也是與 TikTok 競爭，但該 app 未能獲得足夠的用戶支持，最終被迫關閉。