睽違近1個月重新在美上架！川普：可能進一步延長TikTok禁令實施期限

2025-02-14 10:40

‌



蘋果 (AAPL-US) 在美國當地時間周四 (13 日) 晚上表示，TikTok 已在美國 App Store 重新上架，而與此同時，谷歌(GOOGL-US) 也宣布 TikTok 已在 Google Play 重新上架，而與此同時，美國總統川普稱對 TikTok 禁令實施的 75 天延期可能會延長，但也認為這其實沒有必要。

川普周四在總統辦公室對告訴記者說，「仍希望就 TikTok 達成一項協定，使其能在美國繼續運營」，並稱讚 TikTok 幫助他贏得 2024 年總統大選。

‌



川普還說，他相信中國大陸國家主席習近平會同意將 TikTok 出售給美國買家，因為這也符合中國的利益。「「我認為達成這筆協議對中國有利。」

他並指出，有很多人對收購這家社群媒體公司感興趣，並稱自 2024 年大選以來，TikTok 形象已經改變。「我發現這個應用程式很公平，並且有助於吸引年輕選民。」

今年 1 月 18 日，TikTok 從 App Store 跟 Google Play 下架，因美國前總統拜登去年 4 月簽署《保護美國人免受外國對手控制應用法案》，要求中國字節跳動在 1 月 19 日之前剝離其 TikTok 美國業務，否則禁止在美國提供服務。

但在新任總統川普宣布推遲執行禁令後，TikTok 時隔近一個月重新上線。川普在上任首日便簽署行政命令，將針對 TikTok「不賣就禁」法案的最後期限延長 75 天至 4 月 5 日。

川普在 Truth Social 上寫道：「希望美國在合資企業中擁有 50% 所有權，以拯救 TikTok，將其交到可靠的人手中，並讓它自由發展。」