重新在美上架後不久 傳TikTok大砍全球四大區信任與安全部門員工

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-21 14:30

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在美國重新上架不久後，TikTok 最新卻傳出太裁員消息，正在全球裁減負責內容審核的信任與安全部門的全球員工。裁員行動針對亞洲、歐洲、非洲和中東地區的團隊

《路透社》引述數名消息人士報導，中國互聯網公司字節跳動旗下短影音應用程式 TikTok 的營運主管兼信任和安全部門負責人 Adam Presser 周四 (20 日) 向員工發布通知，根據公司結構重組計劃，TikTok 即日起在全球範圍裁減信任和安全部門員工。

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兩位消息人士透露，亞洲、歐洲、中東和非洲的團隊從同一天開始裁員。TikTok 在全球擁有 4 萬名信任和安全專業人員。

美國國會議員先前指責 TikTok、臉書母公司 Meta 等社媒巨頭未能保護兒童免受社群平台上日益嚴重的性侵犯威脅。去年 1 月，TikTok 執行長周受資出席國會聽證會時表示，公司會在信任和安全領域投入超過 20 億美元。

同年 10 月，TikTok 在全球解僱了數百名員工，其中包括馬來西亞的大量員工，因為公司將重點轉向在內容審核中更多地使用 AI。