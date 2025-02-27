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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療UTHR-US的目標價調升至430元，幅度約7.5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯合治療(UTHR-US)提出目標價估值：中位數由400元上修至430元，調升幅度7.5%。其中最高估值600元，最低估值328元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予聯合治療評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。

聯合治療今(27日)收盤價為318.89元。近5日股價下跌7.5%，標普指數下跌3.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股UTHR市場預估目標價

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