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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估上修至29.39元，預估目標價為431.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 04:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.9元上修至29.39元，其中最高估值31.87元，最低估值28.6元，預估目標價為431.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.87(31.87)41.0753.1134.7
最低值28.6(22.8)29.7730.5332.83
平均值29.85(28.51)33.5339.6333.76
中位數29.39(28.9)31.6435.2533.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.00億36.00億45.00億38.01億
最低值29.56億29.20億36.08億37.91億
平均值32.06億34.04億39.83億37.96億
中位數31.99億35.37億38.41億37.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS11.5410.0615.0019.81
營業收入14.83億16.86億19.36億23.28億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUTHR

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