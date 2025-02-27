鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估上修至29.39元，預估目標價為431.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 04:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.9元上修至29.39元，其中最高估值31.87元，最低估值28.6元，預估目標價為431.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.87(31.87)
|41.07
|53.11
|34.7
|最低值
|28.6(22.8)
|29.77
|30.53
|32.83
|平均值
|29.85(28.51)
|33.53
|39.63
|33.76
|中位數
|29.39(28.9)
|31.64
|35.25
|33.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.00億
|36.00億
|45.00億
|38.01億
|最低值
|29.56億
|29.20億
|36.08億
|37.91億
|平均值
|32.06億
|34.04億
|39.83億
|37.96億
|中位數
|31.99億
|35.37億
|38.41億
|37.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|11.54
|10.06
|15.00
|19.81
|營業收入
|14.83億
|16.86億
|19.36億
|23.28億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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