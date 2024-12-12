鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-0.73元，預估目標價為16.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.7元下修至-0.73元，其中最高估值-0.64元，最低估值-0.98元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.64(-0.27)
|-0.77
|-0.88
|0.26
|最低值
|-0.98(-0.98)
|-1.7
|-1.34
|-0.84
|平均值
|-0.75(-0.71)
|-1.07
|-1.07
|-0.47
|中位數
|-0.73(-0.7)
|-1
|-0.94
|-0.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.70億
|1.93億
|1.42億
|14.61億
|最低值
|2,200萬
|0.00
|0.00
|3.14億
|平均值
|9,760萬
|5,453萬
|6,148萬
|7.62億
|中位數
|1.04億
|2,750萬
|5,695萬
|5.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.21
|-3.76
|-1.26
|-1.42
|5.23
|營業收入
|6,769萬
|2,380萬
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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