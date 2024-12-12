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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-0.73元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.7元下修至-0.73元，其中最高估值-0.64元，最低估值-0.98元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.64(-0.27)-0.77-0.880.26
最低值-0.98(-0.98)-1.7-1.34-0.84
平均值-0.75(-0.71)-1.07-1.07-0.47
中位數-0.73(-0.7)-1-0.94-0.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.70億1.93億1.42億14.61億
最低值2,200萬0.000.003.14億
平均值9,760萬5,453萬6,148萬7.62億
中位數1.04億2,750萬5,695萬5.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.21-3.76-1.26-1.425.23
營業收入6,769萬2,380萬5,529萬6,128萬1.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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