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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-0.73元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.75元上修至-0.73元，其中最高估值-0.27元，最低估值-0.98元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.27(-0.64)-0.77-0.880.26
最低值-0.98(-0.98)-1.35-1.34-1.36
平均值-0.67(-0.77)-1.04-1.09-0.69
中位數-0.73(-0.75)-1.05-1.05-0.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.70億8,220萬1.42億14.61億
最低值2,200萬0.000.005,600萬
平均值9,016萬3,444萬5,913萬5.86億
中位數7,980萬2,700萬4,500萬4.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.21-3.76-1.26-1.425.23
營業收入6,769萬2,380萬5,529萬6,128萬1.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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