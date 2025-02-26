search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥(HSIC-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.98元下修至4.87元，其中最高估值5.13元，最低估值4.83元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.13(5.22)5.596.48
最低值4.83(4.85)5.195.67
平均值4.91(5)5.345.95
中位數4.87(4.98)5.325.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值133.50億138.82億144.96億
最低值129.26億133.46億137.64億
平均值130.71億135.54億140.29億
中位數130.43億134.93億139.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.824.453.913.163.05
營業收入101.19億124.01億126.47億123.39億126.73億

詳細資訊請看美股內頁：
漢瑞祥(HSIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHSIC

相關行情

台股首頁我要存股
漢瑞祥75.82-2.34%

延伸閱讀


Empty