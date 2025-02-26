鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥(HSIC-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.98元下修至4.87元，其中最高估值5.13元，最低估值4.83元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.13(5.22)
|5.59
|6.48
|最低值
|4.83(4.85)
|5.19
|5.67
|平均值
|4.91(5)
|5.34
|5.95
|中位數
|4.87(4.98)
|5.32
|5.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|133.50億
|138.82億
|144.96億
|最低值
|129.26億
|133.46億
|137.64億
|平均值
|130.71億
|135.54億
|140.29億
|中位數
|130.43億
|134.93億
|139.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.82
|4.45
|3.91
|3.16
|3.05
|營業收入
|101.19億
|124.01億
|126.47億
|123.39億
|126.73億
詳細資訊請看美股內頁：
漢瑞祥(HSIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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