鉅亨速報 - Factset 最新調查：匹茲堡工業(PPG-US)EPS預估下修至8.48元，預估目標價為141.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對匹茲堡工業(PPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.7元下修至8.48元，其中最高估值9.07元，最低估值7.7元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.07(9.07)
|9.9
|11.08
|10.21
|最低值
|7.7(8.2)
|8.4
|9.15
|10.21
|平均值
|8.35(8.7)
|9.12
|9.94
|10.21
|中位數
|8.48(8.7)
|9.15
|9.82
|10.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|165.44億
|167.98億
|174.28億
|170.20億
|最低值
|143.97億
|138.23億
|164.81億
|170.20億
|平均值
|157.24億
|161.10億
|169.88億
|170.20億
|中位數
|157.21億
|163.06億
|170.25億
|170.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.45
|6.01
|4.32
|5.35
|4.75
|營業收入
|138.34億
|168.02億
|176.52億
|182.46億
|158.45億
詳細資訊請看美股內頁：
匹茲堡工業(PPG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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