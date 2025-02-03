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鉅亨速報 - Factset 最新調查：匹茲堡工業(PPG-US)EPS預估下修至8.48元，預估目標價為141.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對匹茲堡工業(PPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.7元下修至8.48元，其中最高估值9.07元，最低估值7.7元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.07(9.07)9.911.0810.21
最低值7.7(8.2)8.49.1510.21
平均值8.35(8.7)9.129.9410.21
中位數8.48(8.7)9.159.8210.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值165.44億167.98億174.28億170.20億
最低值143.97億138.23億164.81億170.20億
平均值157.24億161.10億169.88億170.20億
中位數157.21億163.06億170.25億170.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.456.014.325.354.75
營業收入138.34億168.02億176.52億182.46億158.45億

詳細資訊請看美股內頁：
匹茲堡工業(PPG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPG

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