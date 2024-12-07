鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那RRC-US的目標價調升至36元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2024-12-07 06:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)提出目標價估值：中位數由34.5元上修至36元，調升幅度4.35%。其中最高估值45元，最低估值28元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Range資源-路易斯安那評價：積極樂觀7位、保持中立18位、保守悲觀4位。
Range資源-路易斯安那今(7日)收盤價為33.75元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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