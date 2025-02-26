主計總處：今年GDP略下修至3.14% 保3無虞 物價降至2%下

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 18:09

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主計總處今 (26) 日公布我國最新經濟成長預測，去年第 4 季初步統計經濟成長率 (GDP) 為 2.90%，較 1 月概估數上修 1.06 個百分點，使全年 GDP 為 4.59%，上修 0.29 個百分點，消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.18%；展望 2025 年，預估 GDP 仍可達 3.14%，略下修 0.15 個分點，仍保 3 無虞，而 CPI 年增率 1.94%，降到通膨警戒線下。

主計總處說明，外需方面，國際貨幣基金 (IMF) 1 月預測今年世界貿易量成長 3 由 3.4% 略降至 3.2%，惟 AI 技術和相關應用加速擴展，加上我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能。

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主計總處預測，今年我國商品出口 5,086 億美元，年增 7.08%，來台旅客增溫則挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素，輸出實質成長 7.61%，上修 1.13 個百分點。

輸入部分，受出口和投資引申需求影響，商品進口 4,195 億美元，年增 6.38%；併計商品與服務並剔除物價因素，輸入實質成長 7.22%，上修 0.26 個百分點。

內需方面，半導體廠商為因應 AI 商機，持續積極擴充先進製程及高階封測產能，加上航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器，均支撐投資成長，抵銷地緣政治和外貿不確定性之影響，預測全年成長 6.18%，上修 0.61 個百分點，併計公共投資後，全年固定投資實質成長 6.03%，上修 0.15 個百分點。