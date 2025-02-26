中華電信董座簡志誠親自率隊參加MWC 布局6GxAI接軌國際

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 17:00

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2025 年世界通訊大會 (MWC) 下周登場，中華電信 (2412-TW) 董事長簡志誠親自率隊參與 MWC，並以國際企業、榮耀品質、創新應用、領航前進、科技交流以及業務合作六大主軸，布局 6GxAI 接軌國際。

中華電信表示，MWC 首日將攜手經濟部產發署舉辦「MWC 2025 台灣館國際策略夥伴交流會」，促進台灣產業與國際夥伴建立合作關係。另外，中華電信持續建設及優化 4G/5G 網路，展會中將獲國際測速專業機構頒獎認證。

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創新應用方面，中華電信與愛立信展示兩大創新應用，連結愛立信與新加坡電信夥伴，在 5G 獨立組網 (SA) 上成功部署動態網路切片服務，也融合數位分身、生成式 AI 技術進行網路管理創新應用。

同時，也將攜手工研院資通所展示基於 3GPP NTN 標準通訊協定的高軌衛星端到端雙向視訊通話，實現衛星與 5G 的深度融合。

中華電信積極布局 6GxAI，將於 MWC 與諾基亞簽署合作備忘錄，聚焦「AI for 5G-Advanced/6G Network」，透過 AI 實現無線接取網路的自主網路優化及自動化能源管理。此外，也將與愛立信簽署「5G-Advanced 次世代網路演進」合作備忘錄，聚焦 5G 獨立組網、5G-Advanced 網路演進及網路應用程式介面 (API) 三大關鍵領域。