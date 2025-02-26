iPhone 16e預購熱 富邦媒momo日均人流陡增5倍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 12:10

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iPhone 16e 正式發表後，預購火熱，國內電商龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (26) 日指出，momo 購物網自 2 月 21 日開放預購，首日日均人流成長 5 倍，顯示市場對 AI 手機的高度期待。

momo 預購數據顯示，iPhone 16e 換機需求強勁，又以 128GB 白色款最受消費者青睞，其次為 128GB 黑色款，而 256GB 白色款則排名第三。

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momo 觀察，今年的 iPhone 換機潮呈現三大趨勢，首先，AI 應用成為消費者升級的關鍵驅動力，Apple Intelligence 的加入，讓手機不只是通訊工具，更進一步提升個人助理的智慧化程度，吸引不少高端用戶願意升級高規格機型。

第二，USB-C 充電規格轉換，進一步推動周邊市場需求，由於新機不再支援 Lightning 接口，消費者在購機時多數會同步添購充電器、耳機與其他相關配件。

momo 數據顯示，iPhone 16e 搭配 40W 雙孔閃充組成最熱賣組合，顯示消費者選購新機時，更傾向一次購足完整配件。

第三，舊機回收模式逐漸成為消費者購機決策的一部分，momo 多個品牌手機預購期間舊機回收詢問度年增達 70%，顯示消費者對以舊換新模式接受度大幅提升。